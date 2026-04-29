“Los fondos privados no pueden estar por encima de la ley”: MinTrabajo por traslados a Colpensiones

El Gobierno tuvo un revés con la decisión del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el traslado exprés de $ 20 billones de pesos de recursos ahorrados por personas que se pasaron de un fondo privado a uno público.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó en 6 AM W que van a acudir al recurso de reposición ante el mismo magistrado ponente de esta decisión del Consejo de Estado, y uno de súplica, probablemente, ante la sala segunda, “con el propósito de que podamos interpelar esta decisión del consejo de estado, que, a juicio nuestro, es una decisión desafortunada y precipitada”.

El jefe de la cartera de Trabajo también explicó que el Consejo de Estado decretó esta medida cautelar de urgencia “sin que nosotros hubiésemos podido hacer uso plenamente del derecho a la contradicción y de exponer ante la jurisdicción las razones que sustentan la legalidad de este decreto”

¿Qué suspendió el Consejo de Estado?

El MinTrabajo recordó que 120.000 colombianos y colombianas decidieron, de manera autónoma y soberana, trasladarse de los fondos privados al fondo público Colpensiones.

Para él “no tiene ninguna lógica que usted traslade su decisión de que el derecho a una pensión sea atendida por Colpensiones y sus ahorros, los suyos, se queden atrapados en el fondo privado”.

(Le explicamos: Gobierno expide decreto que fija reglas de traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones)

Lo que ocurre es que el artículo 76 de la reforma pensional señala que la plata se queda en los fondos privados hasta que la gente cumpla los requisitos de pensión, y que ahí es cuando se trasladan.

Ante ello, el jefe de la cartera reconoció que eso fue lo que concertaron. “Nosotros no presentamos, nosotros concertamos o concertó el Gobierno en el Congreso de la República con los fondos privados y con las distintas fuerzas políticas con presencia en el Congreso. Esa no era la propuesta original del Gobierno, pero en aras de poder tener una reforma pensional concertada, hicimos esa concesión”.

¿Por qué el Gobierno ahora rechaza lo que concertó en el Congreso?

Sanguino aseveró que hay una situación jurídica en doble sentido. “Por un lado, está el artículo 76 de la ley 2381, o reforma pensional, que está atrancada en la Corte Constitucional desde hace dos años, (...) que permite lo que se denomina la ventana de oportunidad. Es decir, que una persona pueda solicitar la doble asesoría y trasladarse, lo han hecho ciento veinte mil personas. Pero, además, está el artículo 16 de la ley 100, que está vigente hasta que la corte constitucional no decida lo contrario. Y ese artículo 16 dice que una persona no puede hacer parte de dos regímenes al mismo tiempo”.

Trasladarán $ 5 billones a Colpensiones

La decisión del Consejo de Estado les ordena a los fondos privados trasladar a Colpensiones $ 5 billones que corresponden a las mesadas que ya está pagando por pensiones,

El Mintrabajo señaló que esos recursos serán administrados por Colpensiones, “en un portafolio de inversiones para asegurar el pago de las mesadas pensionales a esos pensionados, a esas personas”, mientras decide la Corte sobre la decisión final de la reforma pensional y entre a operar el fondo del pilar contributivo a cargo del Banco de la República.

Incluso, señaló que hay factores ideológicos que hay detrás de los argumentos de que los fondos privados manejan mejor los recursos que el público.

“Y ahora están diciendo que, entonces, los recursos en manos del fondo público tienen riesgo, y en manos de los fondos privados no, por favor”, afirmó.

Sin embargo, el Mintrabajo reconoció que esos 20 billones, “esos recursos, en la medida en que las personas se vayan pensionando, pues tienen que trasladarlos”.

Y agregó: “Hoy estamos reclamando lo de los veinticinco mil, porque no es aceptable que Colpensiones le esté pagando las mesadas pensionales a veinticinco mil personas, y los señores de los fondos privados tengan la plata de los ahorros de esas veinticinco personas, veinticinco mil personas, y no quieran trasladarlos”.

Sin embargo, luego afirmó que “necesitamos garantizar la sostenibilidad de la deuda pensional con esos trabajadores”.

A ello remató diciendo que “los señores de los fondos privados no pueden estar por encima de la ley”.