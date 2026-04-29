La Ruta del Ajonjolí es realidad: Yamil Arana entrega tramo que conecta a Córdoba con Magangué

Entre música, aplausos y expresiones de gratitud de la comunidad, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, llegó al municipio de Córdoba Tetón para hacer entrega oficial del primer tramo de la esperada Ruta del Ajonjolí, una obra estratégica que comienza a transformar la conectividad y la dinámica productiva entre los municipios de Córdoba y Magangué.

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Desde tempranas horas, campesinos, agricultores, transportadores y líderes comunitarios se congregaron para acompañar al mandatario departamental en este momento histórico para los Montes de María. La jornada estuvo marcada por la emoción de quienes durante décadas padecieron el mal estado del corredor vial y que hoy ven materializado un proyecto que durante años fue una promesa y que, bajo el liderazgo de Yamil Arana, se convierte en una realidad tangible para sus comunidades.

La obra entregada corresponde a 16,5 kilómetros de pavimentación, que conectan la cabecera municipal de Córdoba con el corregimiento de San Andrés, constituyéndose en la primera mitad de un corredor vial que permitirá unir de manera directa a Córdoba con Magangué, consolidando la denominada Ruta del Ajonjolí como un eje estratégico de desarrollo agrícola e industrial.

Durante el acto inaugural, el gobernador Yamil Arana Padauí destacó la importancia de esta obra como una apuesta decidida por la conectividad rural y el progreso del territorio:

“Hoy entregamos 16,5 kilómetros que conectan a Córdoba con el corregimiento de San Andrés. Esta es la mitad de la vía que permitirá unir a Córdoba con Magangué, consolidando la Ruta del Ajonjolí como un verdadero eje de desarrollo. Nuestro compromiso es que el próximo año estemos entregando el segundo tramo que conectará a Córdoba con el corregimiento de La Pascuala, en Magangué. Esa vía, Magangué - La Pascuala, ya está construida y junto con esta se convertirá en una ruta clave para el desarrollo industrial y agrícola de la región”, afirmó el mandatario.

El proyecto incluyó una intervención integral que comprendió obras desde el kilómetro 0 hasta el 11+940, con la construcción de capa asfáltica, terraplén, subbase, base granular, doble carpeta asfáltica, obras hidráulicas y señalización vial. A estas acciones se sumó la intervención de dos puentes estratégicos, fundamentales para garantizar la conectividad y la seguridad vial en esta zona del departamento.

Asimismo, el segundo frente de obra avanzó desde el kilómetro 12+840 hasta el 17+340, permitiendo consolidar el desarrollo progresivo de este corredor vial estratégico, concebido para fortalecer la integración territorial y facilitar el transporte de productos agrícolas desde los Montes de María hacia los principales centros de comercialización.

Más allá del impacto en la movilidad, esta obra representa un cambio profundo en la vida de las comunidades rurales. Durante años, en temporadas de lluvia, la vía se volvía intransitable, afectando la salida de productos agrícolas y encareciendo los costos de transporte. Hoy, gracias a la gestión liderada por el gobernador Yamil Arana, los campesinos cuentan con una vía moderna que les permitirá transportar sus cosechas con mayor rapidez, seguridad y eficiencia.

Para el mandatario departamental, esta pavimentación representa mucho más que una obra de infraestructura: simboliza oportunidades, bienestar y dignidad para las comunidades rurales.

“Estamos cada vez más cerca de cumplir el sueño de conectar a Córdoba con Magangué. Esta vía no solo une territorios, une oportunidades para nuestra gente. Hoy nuestros campesinos celebran porque sienten que por fin el desarrollo está llegando a sus comunidades, y ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día de gobierno”, reiteró Yamil Arana.

Con la entrega de este primer tramo de la Ruta del Ajonjolí, el gobernador Yamil Arana Padauí reafirma su liderazgo en la ejecución de proyectos estratégicos que fortalecen la conectividad del departamento, dinamizan la economía rural y promueven el desarrollo sostenible de los Montes de María.

Esta obra se convierte en un símbolo del compromiso del Gobierno de Bolívar con la construcción de infraestructura propia, pensada para integrar el territorio, potenciar el campo y mejorar la calidad de vida de miles de familias que hoy ven en esta vía una oportunidad real para crecer y prosperar.