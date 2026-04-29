Ejército dice que inteligencia no tiene reportes de que sectores políticos estén detrás de atentados

El comandante del Ejército Nacional, Royer Gómez, aseguró en entrevista con Caracol Radio que las agencias de inteligencia militar no tienen reportes que comprometan a partidos políticos o sectores en contienda electoral con recientes atentados terroristas o con planes para afectar las elecciones.

El oficial respondió luego de ser consultado por versiones que circulan tras la escalada violenta en el país y que apuntan a supuestos intereses políticos detrás de los ataques. Frente a eso fue categórico: “Por parte de agencias de inteligencia de Ejército, no tenemos ninguna información, por parte de ningún partido político, de los que están en la contienda política, que estén coordinando o articulando este tipo de acciones criminales”.

Con esa declaración, el general Gómez buscó descartar, al menos con la información oficial disponible hasta este momento, cualquier nexo entre campañas políticas y hechos violentos recientes registrados en varias regiones del territorio nacional.

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Sin embargo, también dejó claro que la Fuerza Pública sí mantiene plena atención sobre las organizaciones armadas ilegales responsables de esos ataques y sobre posibles intenciones de presión armada en medio del calendario electoral. “Nosotros estamos enfocados en combatir las estructuras criminales, ya las intenciones de esos bandidos las desconocemos”, señaló.

Es decir, aunque no hay evidencia sobre articulación con sectores políticos, el Ejército reconoce que los grupos ilegales sí pueden buscar beneficios propios mediante acciones terroristas, intimidación regional o alteraciones del orden público.

Ejército activa Plan Democracia total

Sobre la seguridad de las elecciones, Royer Gómez anunció que el Ejército entrará en máxima capacidad operacional desde comienzos de mayo para blindar la jornada democrática.

“El Ejército Nacional, a partir del primero de mayo, no va a tener tropas ni en vacaciones, ni en descanso, ni en ciclos de entrenamiento, para nosotros asumir los dispositivos del Plan Democracia”, afirmó.

La decisión implica concentrar personal militar en labores de seguridad, custodia de puestos de votación, acompañamiento a transporte electoral, vigilancia de corredores estratégicos y reacción ante cualquier amenaza en zonas sensibles del país.

El comandante insistió en que el objetivo institucional será garantizar que los colombianos puedan votar sin presiones ni miedo. “Garantizarle a todos los colombianos que vayan a las mesas de votación, a ejercer la democracia”, puntualizó.