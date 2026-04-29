Incautan más de 3 toneladas de carne en Campo Valdés por irregularidades sanitarias

Medellín, Antioquia

Más de 3 toneladas de carne fueron incautadas en el barrio Campo Valdés, nororiente de Medellín, durante operativos de control realizados por la Alcaldía y la Policía, tras evidenciar incumplimientos sanitarios y falta de documentación sobre su procedencia.

En total, las autoridades retiraron 3.604 kilos de carne, que no contaban con certificación de origen ni condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, lo que impedía verificar su trazabilidad para consumo humano.

Carne sin control sanitario y posible origen ilegal

Durante la inspección, se detectó que los productos no provenían de plantas de beneficio autorizadas, requisito obligatorio para garantizar su inocuidad.

La ausencia de estos soportes indica que la carne podría haber sido obtenida de manera ilegal o manipulada en condiciones no aptas para el consumo.

Producto será destruido

El material incautado, avaluado en cerca de $80 millones, fue retirado de circulación y será destruido conforme a la normativa sanitaria vigente.

Este tipo de operativos buscan prevenir riesgos a la salud pública y reforzar los controles sobre la cadena de producción, transporte y comercialización de productos cárnicos en la ciudad.