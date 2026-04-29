Huila mantiene alerta por fiebre amarilla con seis casos en estudio

Neiva

El departamento del Huila continúa bajo alerta preventiva por fiebre amarilla, establecida por el Ministerio de Salud, aunque hasta el momento no se registran casos positivos ni fallecimientos asociados a esta enfermedad. Las autoridades sanitarias reiteraron que se mantiene la vigilancia epidemiológica, especialmente en municipios cercanos a zonas donde se han reportado alertas recientes.

La alerta se activó tras conocerse un caso en el municipio de Planadas, en el Tolima, lo que llevó a reforzar las medidas en localidades limítrofes como Teruel y Santa María. Por esta razón, se han sostenido reuniones con los alcaldes y autoridades de salud de estos municipios para coordinar acciones de prevención y fortalecer la cobertura de vacunación.

En el caso de Teruel, las autoridades destacaron que la cobertura de vacunación alcanza el 96%, una de las más altas del departamento, lo que genera tranquilidad frente al riesgo de propagación del virus. Mientras tanto, en Santa María la cobertura se ubica en el 80%, por lo que se continúa insistiendo en campañas informativas y jornadas de inmunización para aumentar la protección de la población.

Actualmente se mantienen en estudio seis casos probables de fiebre amarilla, uno de ellos en Aipe y otro en La Plata, mientras que los demás corresponden a pacientes procedentes de otras regiones del país. El secretario de Salud del Huila, César Germán Roa, advirtió que la enfermedad representa un alto riesgo para la población.

“La fiebre amarilla ha demostrado en este año tener una letalidad por encima del 50%. Ese es un tema muy importante”, señaló el funcionario. Las autoridades recordaron que la vacunación es la principal medida de prevención y recomendaron a las personas que planean viajar, especialmente durante la temporada de festividades de San Pedro, aplicarse la vacuna al menos diez días antes del desplazamiento.