“El lodo comenzó a arrastrar los carros y las motos”: conductor atrapado en la vía Mosquera-La Mesa

Bajo el lodo, el agua y gigantescas rocas están varias de las carreteras del departamento de Cundinamarca por la emergencia invernal. La más crítica es la vía Mosquera – La Mesa, en la que quedaron atrapados varios vehículos por el derrumbes que se presentó en el km 75, en inmediaciones al municipio de Bojacá.

Decenas de personas que estaban en sus vehículos particulares y en los buses intermunicipales tuvieron que pasar la noche en el punto.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, ocho vehículos estuvieron atrapados en medio del material rocoso y de lodo que se desprendió de la montaña.

Se presentó también un herido, que fue remitido al Hospital de La Mesa.

Relatos de los sobrevivientes

Caracol Radio habló con algunos de los conductores que iban pasando por la vía justo en el momento del derrumbe. Indicaron que de un momento a otro se les vinieron los árboles y la tierra.

“Más arriba se nos cayeron los árboles, la flota abrió camino y yo me vine detrás de la flota. Llegando sobre las 8:30 sentí que el carro se deslizó totalmente”, aseguró Adriana entre lágrimas.

Adriana iba en su vehículo con una amiga de su hijo y con sus dos patos hasta La Mesa donde viven.

“Pasamos la noche en el carro, el carro quedó sepultado en el lodo. Dios me dio la agilidad de meterme entre las flotas para que no me fuera al abismo que queda a 200 metros”, relató Adriana.

No solamente habían adultos, también animales, menores de edad y familias enteras que estuvieron a punto de vivir una tragedia.

“Comenzó a descender una montaña y caía lodo hacia la carretera. Desde eso comenzó a arrastrar los carros, las motos, todo lo que estaba parqueado. Quedamos arrumados todos”, indicó el conductor de uno de los buses intermunicipales.

El transportaba a 11 pasajeros que fueron rescatados en la mañana de este lunes. Los recogió otro vehículo de la misma empresa, mientras el conductor espera que las autoridades remuevan la tierra para sacar el vehículo.

Condiciones de la vía y posible actividades ilícitas

Más allá de las críticas condiciones climáticas en el país por la llegada del Fenómeno del Niño con torrenciales lluvias, para Fernando Cortés, propietario y gestor de la Reserva Natural Bosques de Macanal, esta emergencia también responde a las condiciones de la vía y las actividades irregulares que ahí suceden.

“Las alcantarillas son insuficientes para responder a los crecimientos de agua y se taponan. Por eso la carretera se convierte en un río, anoche la carretera era un río”, indicó Fernando.

Aprovechó para alertar a las autoridades sobre un hecho delictivo, del que según él, ha sido testigo.

“Es un robo de turba en los bosques de roble que viene hace desde hace algunos años un ex trabajador de la reserva. El bosque de roble es una especie que produce oxígeno, produce biodiversidad y agua”, señaló.

Agregó que ha alertado a las autoridades policiales y ambientales pero no han atendido el llamado, razón por la cual para el, este derrumbe es “una respuesta de la naturaleza”.

Reabrir la vía podría tomar horas

Desde la Gobernación de Cundinamarca confirman que la afectación de la vía a la altura del kilómetro 75 y en el sector de La Y hacia El Colegio es significativa, por lo que la recuperación total de la movilidad tomará varias horas o hasta días.

La situación también es crítica en la vereda Robledo Blanco, del municipio de Bojacá, donde la socavación del terreno, identificada desde 2022, representa un riesgo para cerca de 200 familias ante una posible avenida torrencial.

Situaciones similares

En Bojacá, la situación más crítica se registra en la vereda Robledo Blanco, donde la socavación del terreno —identificada desde 2022— representa un riesgo para cerca de 200 familias ante una posible avenida torrencial.

Frente a este escenario, el director de la UAEGRD participa en un consejo extraordinario virtual con el municipio, con el fin de coordinar acciones inmediatas, verificar afectaciones y definir medidas de intervención.

Por su parte, en La Mesa se presenta una afectación significativa en la movilidad, con cierre total de la vía Mosquera – La Mesa, a la altura del kilómetro 75 y en el sector de La Y hacia El Colegio, debido a deslizamientos y caída de material.

En este corredor se adelantan labores de remoción y manejo de tráfico, aunque la recuperación total de la movilidad tomará varias horas.