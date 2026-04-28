Declaran alerta roja en La Mesa, Cundinamarca por emergencia invernal

Cundinamarca

Las provincias más afectadas por las torrenciales lluvias son Sumapaz y Tequendama, en donde de han presentado varias emergencias invernales.

El municipio de La Mesa se encuentra en estado crítico y luego de un consejo regional de Gestión de Riesgo, se declaró la alerta roja.

Se han registrado al menos 8 puntos críticos, varias carreteras rurales cerradas por derrumbes e inundaciones, y 13 de familias afectadas.

Asimismo desde la empresa Aguas del Tequendama anunciaron la suspensión total del servicio de acueducto por los daños graves que se presentaron en las bocatomas.

Como la situación es crítica, pidieron a la comunidad ahorrar en forma extrema el agua almacenada y evitar cualquier uso no esencial.

Continúa cerrada la vía Mosquera-La Mesa

Varios vehículos quedaron atrapados en la vía Mosquera-La Mesa debido al inmenso derrumbe desde la noche del domingo 26 hasta la tarde del lunes 27 de abril.

Aunque las personas fueron rescatadas y los vehículos se recuperaron, el corredor continúa cerrado por la magnitud de las inundaciones y el deslizamiento de tierra que se convirtió en lodo.

Las labores de remoción continúan, pero debido a las condiciones climáticas de la región no se ha podido habilitar el paso.