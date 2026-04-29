Guerra en Oriente Medio afecta exportaciones de empresa santandereana

Una empresa de Santander que exporta frituras y pasabocas terminó afectada por los problemas suscitados en el estrecho de Ormuz; Productos Vicky redujo los envíos al Oriente Medio informó el CEO de la compañía, Julio César Ruiz.

En medio de la asamblea de Prosantander, Caracol Radio conoció de los primeros efectos de la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos sobre un sector de la economía de Santander.

Productos Vicky, asentada de manera reciente en el sector de Guatiguará, en el municipio de Piedecuesta, Santander, trabajó durante un largo tiempo en la elaboración de dos productos de sabor picante muy fuerte, similares a los trocillos que gustan en países árabes.

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Hechas las pruebas, comenzó a exportar hasta 5 contenedores mensuales a países de la Liga Árabe como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait y Arabia Saudita desde noviembre de 2025. Incluso, la compañía había hecho negocios en el Líbano.

Luego, el 28 de febrero de 2026 comenzó el conflicto entre Israel, Estados e Irán, razón por la cual bajaron los envíos. “Nos ha tocado pagar un tema logístico muy fuerte. Hay que enviar a otro puerto, vía terrestre. De los 5 contenedores pasamos solo a uno”, expresó el directivo.

Productos Vicky genera 1.800 empleos directos e indirectos. La compañía exporta a 7 países, Venezuela, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, Panamá, Perú y Chile.