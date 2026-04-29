Condenan al exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez por el caso ‘Manantial de Amor’

Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la condena contra el exalcalde Luis Francisco Bohórquez. Según el tribunal deberá cumplir 17 años y 11 meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción “Manantial de Amor”.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2013 y 2016, cuando se habrían adjudicado contratos de manera irregular por cerca de 17 mil millones de pesos, generando un detrimento patrimonial.

La decisión ratifica el fallo de primera instancia y mantiene las sanciones contra el exmandatario, así como contra otros exfuncionarios y contratistas vinculados al proceso.

El caso, conocido como ‘Manantial de Amor’, se extendió por más de ocho años y es uno de los escándalos de corrupción más relevantes en los últimos años en la capital santandereana.

El exalcalde ha insistido en su inocencia y aseguró que continuará su defensa ante las autoridades judiciales.