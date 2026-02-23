Cayó en Cali peligroso narco enlace entre disidencias Farc y bandas de Perú y Ecuador

En Cali fue capturado Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido con los alias de “Cucho” o “Rolex”, señalado como un presunto narcotraficante de alto nivel que serviría como enlace entre disidencias de las FARC en Colombia y estructuras criminales en Ecuador y Perú.

El detenido fue sorprendido en flagrancia con 49 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con las investigaciones, el cargamento estaría vinculado a laboratorios del Frente Dagoberto Ramos, estructura disidente de las Farc liderada por alias Iván Mordisco y que delinque en el suroccidente del país.

Según los expedientes judiciales, Jaramillo Pinto habría articulado envíos de cocaína hacia Ecuador y Perú por rutas terrestres, utilizando vehículos con compartimentos ocultos o “caletas”. Desde territorio ecuatoriano, la droga presuntamente era enviada hacia Estados Unidos en lanchas rápidas tipo “Go Fast” que salían desde la costa del Pacífico.

El señalado también figura con notificación roja de Interpol por requerimiento de Perú, donde es investigado desde 2006 por el envío de droga al exterior mediante encomiendas internacionales. En ese proceso fue relacionado con una vivienda en Lima que, según las autoridades peruanas, funcionaba como centro de acopio y acondicionamiento de cocaína destinada al mercado internacional.

Además, es solicitado por el estado de Ohio, en Estados Unidos, por cargos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas y conspiración. La DEA lo investiga por presuntas operaciones de narcotráfico que tendrían impacto en varios estados de ese país, especialmente en la región del Pacífico.

Las investigaciones lo señalan como presunto enlace entre el Frente Dagoberto Ramos y las organizaciones criminales “Los Lobos” de Ecuador —considerada una de las estructuras más fuertes del narcotráfico en ese país— y “Los Pulpos”, banda peruana con presencia transnacional vinculada a extorsión, sicariato y tráfico de drogas.

“Actualmente, el capturado está a disposición de las autoridades mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos”, confirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.