¿Es peligroso dormir tras un golpe en la cabeza? Expertos aclaran si es mito o realidad

El acostarse a dormir tras una fuerte contusión en la cabeza es un miedo que muchas personas tienen, ya que normalmente se cree que esto puede ser perjudicial para la salud, pero ¿realmente esto es peligroso?

De acuerdo a un artículo publicado por el Hospital Internacional de Colombia, dicha preocupación de dormir tras un golpe en la cabeza proviene del miedo a padecer de alguna complicación grave, como una hemorragia cerebral o una conmoción, que podría pasar desapercibida mientras se está dormido.

La entidad menciona que la lógica de esta idea es que, al momento de conciliar el sueño, se podría perder la capacidad de reconocer algún signo de alerta, como mareos, confusión o pérdida de conciencia.

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¿En realidad, es peligroso dormir tras sufrir un golpe en la cabeza?

De acuerdo a lo compartido por la institución médica, dormir tras sufrir una contusión en la cabeza no siempre representa algún peligro; en cambio, lo que se debe tener en cuenta es la gravedad del golpe y los síntomas que se presentan en las horas siguientes.

Para poder comprender mejor el riesgo, es importante conocer lo que es una conmoción cerebral.

Lo anterior es una lesión cerebral traumática leve que puede llegar a afectar por un breve lapso de tiempo la función del cerebro.

Normalmente se presentan síntomas como dolor de cabeza, mareos, confusión, problemas de la memoria y, en ciertos casos, se puede perder la conciencia.

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Dicho lo anterior, el hospital recomienda que, si una persona llega a experimentar un golpe considerable en la cabeza y se llegan a presentar síntomas graves como vómitos, confusión persistente o una pérdida de la conciencia prolongada, es importante recibir atención médica lo más rápido posible.

En estas situaciones, el peligro no radica en el acto de dormir; en cambio, se corre el riesgo de que se presente una lesión más grave, como una hemorragia cerebral.

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¿Cuándo es seguro dormir tras sufrir un golpe en la cabeza?

Según el artículo médico del Hospital Internacional de Colombia, cuando se trata de un golpe leve, especialmente si no se presenta la pérdida de la conciencia o algún síntoma preocupante, “no hay razón médica para impedir que una persona duerma”.

En cambio, en muchas ocasiones el reposo puede ser beneficioso, ya que el cuerpo necesita recuperarse.

Sin embargo, si tiene alguna sospecha de una conmoción cerebral o de síntomas que sean preocupantes, se recomienda que preste atención a no presentar signos de deterioro, como cambios en el comportamiento o confusión.

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El propósito no es evitar quedarse dormido, sino, si es el caso, buscar ayuda médica.

“El mito de que no se debe dormir después de un golpe en la cabeza puede generar una preocupación innecesaria en la mayoría de los casos. La clave para manejar estos incidentes es la evaluación de los síntomas. Dormir no es perjudicial en sí mismo, pero vigilar los síntomas es fundamental para descartar complicaciones graves”, mencionó la entidad.

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