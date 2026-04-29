Emergencia económica: Corte Constitucional niega impedimentos y destraba debate sobre decretos

Justicia

La Corte Constitucional rechazó los impedimentos presentados por seis magistrados para participar en el análisis de varias medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia económica en el departamento.

En una Sala Plena integrada por tres magistrados y seis conjueces, el alto tribunal declaró infundados los impedimentos radicados por Natalia Ángel, Paola Meneses, Carlos Camargo, Vladimir Fernández, Miguel Efraín Polo y Lina Marcela Escobar.

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Con esta decisión, los togados quedan habilitados para intervenir en la discusión sobre las solicitudes de suspensión provisional que cursan contra varios decretos expedidos durante la emergencia.

Entre las normas bajo revisión se encuentra el decreto que establece el impuesto al patrimonio para empresas, una de las medidas más relevantes adoptadas por el Ejecutivo en este contexto.