El Pulso del Fútbol, 29 de abril del 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa de la semifinal de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal.
¿Qué tiene que hacer Luis Díaz para ser Balón de Oro? El Pulso del Fútbol, 29 de abril del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actuación de Luis Díaz en el partido de PSG ante Bayern Múnich en la semifinal de la Liga de Campeones. César dijo: “Luis Díaz fue la gran figura del partido. Cuando el partido iba 5-2, le hicieron la falta a Díaz y después marcó su gol”. Sobre el tema Steven agregó: “Muchos periodistas internacionales me dicen que si no hubiera Mundial este año, la pelea sería entre Harry Kane y Luis Díaz por el Balón de Oro”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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