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El Pulso del Fútbol, 29 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la semifinal de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal.

MADRID, SPAIN - APRIL 14: Juan Musso of Atletico de Madrid celebrates with team mates following their progression to the semi finals after the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Club Atlético de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

MADRID, SPAIN - APRIL 14: Juan Musso of Atletico de Madrid celebrates with team mates following their progression to the semi finals after the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Club Atlético de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images) / Denis Doyle

MADRID, SPAIN - APRIL 14: Juan Musso of Atletico de Madrid celebrates with team mates following their progression to the semi finals after the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Club Atlético de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
¿Qué tiene que hacer Luis Díaz para ser Balón de Oro? El Pulso del Fútbol, 29 de abril del 2026

¿Qué tiene que hacer Luis Díaz para ser Balón de Oro? El Pulso del Fútbol, 29 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actuación de Luis Díaz en el partido de PSG ante Bayern Múnich en la semifinal de la Liga de Campeones. César dijo: “Luis Díaz fue la gran figura del partido. Cuando el partido iba 5-2, le hicieron la falta a Díaz y después marcó su gol”. Sobre el tema Steven agregó: “Muchos periodistas internacionales me dicen que si no hubiera Mundial este año, la pelea sería entre Harry Kane y Luis Díaz por el Balón de Oro”.

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