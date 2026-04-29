El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, asegura que la vía Duitama – Charalá será una realidad

Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá, en la rendición pública de cuentas en Duitama / Foto: Suministrada.

Duitama

Durante la rendición públicas de cuentas en la ciudad de Duitama, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, dio a conocer una importante noticia acerca de la vía Duitama – Charalá.

El mandatario de boyacenses aseguró que ya se encuentra todo listo para iniciar esta obra de gran importancia para el desarrollo en esta zona del departamento.

“Vamos a sacar adelante el proyecto de la vía Duitama - Charalá, que tanta varilla nos han dado los diputados, ya tenemos avanzando los estudios y diseños”, aseguró Amaya.

Por otro lado, indicó que los recursos que se tenían planteados inicialmente para este proyecto son insuficientes.

“Vamos a ir a la Asamblea de Boyacá en un par de semanas a pedirles el favor de los recursos, ya no necesitamos $35.000 millones, sino 40.000 millones de pesos, según los estudios y diseños para esos ocho kilómetros y vamos a dejar ese proyecto andando contratado y probablemente inaugurado”, agregó.

Amaya Rodríguez aseguró que, al término de su segundo periodo como Gobernador de Boyacá, las obras y proyectos se verán más.

“Yo fui gobernador para el periodo 2016-2019 y creo que lo hicimos muy bien, terminamos muy bien con un gran gobierno. Le decía a la gestora social que este gobierno va a terminar mucho mejor que el anterior, porque, los que ya estamos repitiendo, sabemos que en la segunda etapa es donde más obras se ven y más se concretan los proyectos, porque al principio es la formulación de los proyectos y vamos a terminar muy bien la Gobernación, estoy seguro de ello y vamos a sacar adelante muchos otros proyectos”, enfatizó.