Defensores públicos protestan ante el déficit presupuestal y la incertidumbre en contratos

Medellín, Antioquia

Defensores públicos y representantes de víctimas se movilizaron en el Palacio de Justicia de Medellín, Edificio José Félix de Restrepo, para denunciar el presunto déficit presupuestal, la precariedad contractual y la falta de garantías de continuidad laboral, situación que, advierten, pone en riesgo el acceso efectivo a la justicia de la población más vulnerable.

Durante la protesta pacífica, los manifestantes exigieron al Gobierno nacional y al Congreso de la República un ajuste digno y proporcional de honorarios, así como un incremento acorde con la carga laboral, la responsabilidad del cargo y las condiciones en las que prestan el servicio.

Honorarios desproporcionados

Los voceros de la Asociación de Empleados y Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo (ASEMDEP) Regional Antioquia señalaron que los aumentos realizados en los últimos años han sido insuficientes y han generado una brecha injustificada frente a otros actores del sistema judicial.

Los defensores públicos indicaron, además, que dentro de sus funciones procesales asumen costos como el pago de la seguridad social y los desplazamientos a estaciones de policía y centros de reclusión en toda el área metropolitana de Medellín, lo que hace que los honorarios actuales resulten desproporcionados.

Incertidumbre contractual

Uno de los principales reclamos durante la manifestación, está relacionado con el recorte presupuestal a la Defensoría Pública, que amenaza la continuidad de cientos de contratos. De acuerdo con los voceros, los contratos vigentes vencen el próximo 31 de julio y, para el segundo semestre de 2026, se proyecta una “catástrofe laboral” debido a un déficit estimado de 9 mil millones de pesos, recursos necesarios para garantizar la contratación de los defensores.

José Oliverio Castrillón Vidal, presidente de la Asociación de Empleados y Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, explicó que en el departamento hay cerca de 350 defensores públicos, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 4.500 profesionales. Con el déficit actual, advirtió, entre 200 y 300 defensores podrían quedar por fuera del sistema, lo que impactaría directamente a usuarios de estratos 1, 2 y 3.

“El efecto inmediato será la cancelación y aplazamiento de audiencias por falta de defensor, lo que aumentará la congestión judicial y afectará a personas que dependen exclusivamente de la Defensa Pública”, señaló Castrillón.

Otras peticiones

Los manifestantes también exigieron estabilidad laboral, el fortalecimiento del sistema de defensa pública, la vinculación de un mayor número de defensores y representantes de víctimas para reducir la sobrecarga laboral y mejorar la calidad del servicio.

La movilización, aclararon, no constituye un cese de actividades, sino una protesta social pacífica amparada por la Constitución. Sin embargo, advirtieron que, de no obtener respuestas, continuarán las jornadas de protesta cada 15 o 20 días hasta, eventualmente, paralizar el sistema judicial.