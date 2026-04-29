Inició el proceso de beatificación del antioqueño Juan de Dios Sierra Velásquez, el “Padre Negro”

Medellín

La Iglesia Católica dio inicio formal a la fase diocesana del proceso de beatificación de Juan de Dios Sierra Velásquez, sacerdote antioqueño conocido como el “Padre Negro”, cuya vida estuvo marcada por su labor misional en Chile.

El inicio del proceso se da tras la concesión del “nihil obstat” por parte de la Santa Sede, a través del dicasterio encargado de las causas de los santos. Esta autorización indica que no existe impedimento para avanzar en la investigación canónica sobre su vida, virtudes y posible intercesión milagrosa.

Con este aval, la diócesis correspondiente abrirá oficialmente la causa mediante un decreto episcopal, dando paso a la recopilación de testimonios, documentos históricos, escritos personales y evidencias de devoción popular hacia el sacerdote, quien falleció en 1945.

Según informó la iglesia, el proceso incluirá la conformación de comisiones teológicas e históricas que evaluarán tanto la fidelidad doctrinal de sus enseñanzas como el contexto de su vida y obra, especialmente relevante debido al tiempo transcurrido desde su muerte.

Aunque esta etapa apenas comienza de manera formal, la Iglesia destacó que ya existe un trabajo previo significativo de investigación y recopilación de información, así como una devoción extendida entre fieles y comunidades que reconocen en el “padre negro” una figura espiritual relevante para la comunidad.

Una vez concluida la fase diocesana, el expediente será enviado a Roma para continuar con el proceso que, de cumplir los requisitos establecidos, podría llevar a su eventual beatificación y canonización.

¿Quién fue el Padre Negro?

Crisógeno Sierra y Velásquez, con nombre de pila Juan de Dios Sierra Velásquez, nació el 30 de enero de 1877 en Medellín, en el sector conocido como la Aldea de Ana, lo que se conoce en la actualidad como el barrio Robledo.

Sierra Velásquez ingresó a la vida religiosa como franciscano y fue ordenado sacerdote en Bélgica. Posteriormente, desarrolló gran parte de su ministerio en la región de Atacama, en Chile, ganándose reconocimiento por su sentido del humor y su color de piel, dejando una profunda huella pastoral que hoy sustenta su fama de santidad.

El Padre Negro fue destacado por su misión evangelizadora y convicción con la comunidad, teniendo sueños premonitorios, anticipándose a muertes, enfermedades o hechos trágicos como el terremoto del 10 de diciembre de 1922 en Chile.