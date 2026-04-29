Convocan marcha por la paz en Tibú, Norte de Santander, por ola de violencia

Norte de Santander.

En medio del ambiente de tensión que atraviesa el municipio de Tibú, la Alcaldía convocó para este miércoles, 29 de abril, a una movilización ciudadana con el propósito de rechazar la violencia y enviar un mensaje colectivo en defensa de la vida.

La jornada está prevista para las 8:00 de la mañana frente a la sede de la administración municipal, donde se espera la participación de habitantes, funcionarios y distintos sectores sociales.

La invitación es a asistir con prendas blancas y portar elementos simbólicos como globos o banderas, en señal de unidad y compromiso por la paz.

La convocatoria surge debido al temor de la población por los recientes hechos que han alterado la tranquilidad del territorio, especialmente relacionados con el secuestro, amenazas al sector productivo y empresarial, y otras expresiones de violencia que han generado una preocupación en la comunidad tibuyana.

Con esta movilización, la administración busca que la comunidad se una en un solo mensaje de rechazo a la criminalidad y de respaldo a la convivencia pacífica.

El llamado también pretende fortalecer el tejido social en un momento en el que el municipio enfrenta una de sus situaciones más complejas en materia de seguridad por el conflicto armado que se agudizó desde el pasado 16 de enero de 2025.