Boyacá en alerta por lluvias que obligan a declarar emergencia en varios municipios

Preparativos en Boyacá ante la temporada de lluvias: Ingeniero Jaisson Carreño informa sobre las medidas adoptadas.

Las lluvias de los últimos días encendieron las alarmas en Boyacá. Las autoridades departamentales confirmaron que cuatro municipios se encuentran en alerta roja, mientras que decenas más enfrentan distintos niveles de riesgo por deslizamientos y afectaciones asociadas al invierno. La situación ha sido especialmente crítica en zonas como Samacá y Quípama, donde las precipitaciones han sido más intensas.

El director de Gestión del Riesgo del departamento, Julián Andrés Hernández, advirtió que el comportamiento climático ha superado los promedios habituales del mes. Según explicó, abril ha presentado lluvias «demasiado altas», lo que ha derivado en un incremento significativo de emergencias en varias provincias del territorio boyacense.

Hernández también precisó que, además de las alertas técnicas emitidas por el IDEAM, varios municipios han declarado calamidad pública como medida para responder a la magnitud de los eventos. Esta decisión les permite movilizar recursos y atender de forma más ágil las emergencias derivadas de la temporada invernal.

El panorama, lejos de mejorar, podría prolongarse. Las autoridades mantienen vigilancia constante sobre el comportamiento del clima y no descartan nuevas declaratorias de alerta en los próximos días, mientras las comunidades permanecen expuestas a un escenario de alta vulnerabilidad.