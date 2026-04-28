Boyacá alista el primer Festival del Café, que se realizará desde el 15 de mayo en Villa de Leyva

En el Claustro de San Francisco de Villa de Leyva habrá una agenda que destaca la cultura cafetera.

Villa de Leyva

El gobernador, Carlos Amaya anunció el apoyo a una iniciativa del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa para impulsar el primer Festival del Café ‘de la tierra a la taza’.

Este evento, aseguró Amaya, “fortalecerá el turismo internacional con Panamá como país invitado y con la participación de productores de Venezuela, Costa Rica y México. Además, estarán presentes los 45 municipios con vocación cafetera del departamento”.

Del 15 al 18 de mayo, en el Claustro de San Francisco de Villa de Leyva se desarrollará una agenda académica y experiencial que resaltará la riqueza de la cultura cafetera.

Amaya también anunció más recursos para, “aumentar las nuevas plantaciones de café y sus rendimientos en pequeños productores, con un proyecto por $15.000 mil millones”.

Tras esta reunión con el alcalde de Villa de Leyva, el gobernador, Carlos Amaya confirmó inversiones para la profesionalización de los diferentes sectores que intervienen en el cluster del café.