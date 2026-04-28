Pitalito activa alerta preventiva por fiebre amarilla ante llegada masiva de recolectores

Neiva

La Secretaría de Salud del municipio de Pitalito informó que, a la fecha, no se registran casos positivos de fiebre amarilla en el territorio. Sin embargo, se han activado alertas preventivas con el objetivo de mitigar posibles riesgos de transmisión. Esta medida responde a la necesidad de proteger a la población frente a la circulación del virus en regiones cercanas.

La situación obedece, principalmente, a la llegada masiva de recolectores provenientes de departamentos vecinos como Tolima, Cauca, Putumayo y Caquetá, donde se ha evidenciado la presencia del virus. Este flujo migratorio incrementa la probabilidad de introducción de la enfermedad en el municipio, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar acciones de vigilancia y prevención.

Leydi Cristina Castro, Secretaría de Salud, comento que “hemos dispuesto varios puntos de vacunación en la zona urbana y rural. Entre ellos se encuentran sedes como Salud Vital IPS y el hospital departamental San Antonio de Pitalito, además de múltiples puestos de salud en corregimientos como Criollo, Charguayaco, Guacacayo, Palmarito, La Laguna y Chillurco, donde se realizan jornadas periódicas de inmunización”.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía, especialmente en zonas rurales y al sector cafetero, a vacunarse oportunamente, usar repelente, eliminar criaderos de mosquitos y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier síntoma, recordando que la fiebre amarilla no tiene cura y la vacunación es la principal medida de prevención.