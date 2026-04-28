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28 abr 2026 Actualizado 14:03

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Pitalito activa alerta preventiva por fiebre amarilla ante llegada masiva de recolectores

Aunque no se registran casos positivos, se refuerza vacunación y control de vectores para evitar la propagación del virus.

Eliminar criaderos de mosquitos y acudir de inmediato a los servicios. Foto Relacionada.

Eliminar criaderos de mosquitos y acudir de inmediato a los servicios. Foto Relacionada.

Eliminar criaderos de mosquitos y acudir de inmediato a los servicios. Foto Relacionada.

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La Secretaría de Salud del municipio de Pitalito informó que, a la fecha, no se registran casos positivos de fiebre amarilla en el territorio. Sin embargo, se han activado alertas preventivas con el objetivo de mitigar posibles riesgos de transmisión. Esta medida responde a la necesidad de proteger a la población frente a la circulación del virus en regiones cercanas.

La situación obedece, principalmente, a la llegada masiva de recolectores provenientes de departamentos vecinos como Tolima, Cauca, Putumayo y Caquetá, donde se ha evidenciado la presencia del virus. Este flujo migratorio incrementa la probabilidad de introducción de la enfermedad en el municipio, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar acciones de vigilancia y prevención.

Leydi Cristina Castro, Secretaría de Salud, comento que “hemos dispuesto varios puntos de vacunación en la zona urbana y rural. Entre ellos se encuentran sedes como Salud Vital IPS y el hospital departamental San Antonio de Pitalito, además de múltiples puestos de salud en corregimientos como Criollo, Charguayaco, Guacacayo, Palmarito, La Laguna y Chillurco, donde se realizan jornadas periódicas de inmunización”.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía, especialmente en zonas rurales y al sector cafetero, a vacunarse oportunamente, usar repelente, eliminar criaderos de mosquitos y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier síntoma, recordando que la fiebre amarilla no tiene cura y la vacunación es la principal medida de prevención.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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