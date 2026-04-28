Nueva medida del gobierno Trump para solicitantes de Green Card: novedades para los colombianos (Getty Images) / belterz

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ha emitido las nuevas pautas que los solicitantes de residencia permanente deberán seguir durante el mes de mayo de 2026. Estos lineamientos, que se desprenden del Boletín de Visas del Departamento de Estado, determinan quiénes pueden avanzar en su trámite para conseguir la green card y quiénes pueden solicitar simultáneamente un permiso de trabajo.

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Para el mes de mayo se han hecho nuevas actualizaciones y la agencia ha diferenciado nuevamente el uso de las tablas de prioridad. En los procesos de patrocinio familiar, se aplicará la tabla de “fechas para presentación”, lo que permite a los solicitantes iniciar sus trámites antes de la aprobación final. En contraste, para las visas basadas en el empleo, la referencia obligatoria será la tabla de “acción final”, que indica el momento en que una visa puede ser otorgada efectivamente.

Categorías familiares y laborales:

En mayo, algunas categorías familiares presentan ventajas. Por ejemplo, ciertos casos de cónyuges e hijos de residentes permanentes muestran disponibilidad inmediata, lo que facilita iniciar el trámite de green card sin demoras.

Sin embargo, otras categorías continúan con esperas prolongadas, especialmente aquellas vinculadas a hijos adultos o hermanos de ciudadanos estadounidenses. En estos casos, los tiempos pueden extenderse durante años debido a la alta demanda.

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Visas por empleo y beneficios adicionales

En el ámbito laboral, varias categorías mantienen fluidez para la mayoría de los países, aunque existen restricciones para solicitantes de países como China e India, donde las fechas avanzan más lentamente.

Mientras tanto, quienes logran presentar su solicitud pueden acceder a beneficios adicionales, como permisos de trabajo temporales, lo que les permite mantenerse activos mientras esperan la resolución final.

Para los profesionales y trabajadores que buscan la residencia, el sistema global ofrece un mínimo de 140.000 visas anuales. En mayo, categorías como la EB-5 Reservada (inversionistas) se encuentran vigentes para la mayoría de los países.

Visas para colombianos:

A pesar de las actualizaciones en el boletín, los solicitantes colombianos atraviesan una coyuntura particular. Desde el 21 de enero, la expedición de visas de inmigrante se encuentra suspendida para Colombia y otras 70 naciones. Esta medida implica que, aunque un colombiano alcance su fecha de prioridad en el boletín de mayo, su proceso quedará en pausa justo antes de la entrega del documento físico.

Quedan exceptuadas de esta medida las personas con doble nacionalidad que utilicen un pasaporte de un país no restringido, así como todas las visas de no inmigrante (turismo, negocios o estudios).

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Recomendaciones para los Inmigrantes

Ante este panorama de cambios constantes, los expertos legales sugieren:

Revisar el Formulario I-797C: Este recibo de USCIS es el que ahora, junto con el EAD vencido, certifica que usted tiene 540 días adicionales de permiso legal de trabajo frente a su empleador.

Este recibo de USCIS es el que ahora, junto con el EAD vencido, certifica que usted tiene 540 días adicionales de permiso legal de trabajo frente a su empleador. No esperar al último minuto: Aunque la extensión es amplia, las solicitudes deben presentarse antes del vencimiento del permiso actual para ser elegibles.

Aunque la extensión es amplia, las solicitudes deben presentarse antes del vencimiento del permiso actual para ser elegibles. Verificar versiones de formularios: USCIS suele rechazar trámites si se usa una versión obsoleta del formulario tras un cambio de reglas. Siempre descargue los documentos directamente de uscis.gov.

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