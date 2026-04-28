No podemos permitir robo a ahorros de trabajadores: Paloma Valencia tras fallo del Consejo de Estado

La candidata presidencial Paloma Valencia celebró la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del Gobierno que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones.

La dirigente del Centro Democrático calificó la iniciativa del presidente Gustavo Petro como un abuso y sostuvo que la medida del alto tribunal evita que se afecten los ahorros de los trabajadores.

“Es la decisión que correspondía. Colombia no puede permitir que le roben a los trabajadores sus ahorros y que le dejen a las nuevas generaciones de colombianos una deuda imposible”, señaló.

Según la candidata, el decreto buscaba liberar recursos del Presupuesto General de la Nación para fines políticos.

“Es que lo que pretendía el gobierno es gastarse los 25 billones, liberar presupuesto del presupuesto general de la nación para hacer politiquería. Felicitamos al Consejo de Estado por una decisión ajustada a la ley”, agregó.

Valencia señaló que, tras esta decisión, lo que espera es que la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional del gobierno Petro.