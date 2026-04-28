Los Tigres del Norte en El Campín: celebrando más de cinco décadas de éxitos, fecha y hora

El próximo 7 de noviembre, el Estadio El Campín abrirá sus puertas para albergar el concierto “Los Tigres del Norte, Los Tigres del Mundo”.

Credito: Diana J. Alfonso Ampliar Credito: Diana J. Alfonso Cerrar

Una celebración que marcará un antes y un después en la relación de la agrupación con su público colombiano.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte han construido un legado que trasciende fronteras.

Su música, cargada de historias de vida, migración, amor y lucha, ha acompañado a millones de personas en América Latina y Estados Unidos.

En Bogotá, ofrecerán un espectáculo de más de cuatro horas, con un repertorio que incluirá himnos como “Pedro y Pablo”, “Jefe de Jefes”, “Contrabando y traición”, y “Somos más americanos”.

En declaraciones previas, Jorge Hernández y los integrantes de la banda expresaron su emoción por llegar a uno de los escenarios más emblemático de Bogotá: “Es grandioso para nosotros poder ver y sentir a nuestro público de nuevo. Sería un honor escuchar vibrar el Campín en su máxima capacidad”.

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Con este espectáculo, Los Tigres del Norte ratifican su vigencia y su capacidad de crear vínculos con nuevas generaciones.

Mientras celebran un legado que los ha convertido en auténticos embajadores de la música norteña en el mundo.

El 7 de noviembre, Bogotá rugirá al ritmo de sus canciones y vivirá una noche que quedará grabada en la memoria colectiva.