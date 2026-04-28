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Los momentos difíciles son clave para crear alianzas: exembajador Barzun sobre EE.UU y Reino Unido

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El diplomático estadounidense Matthew Barzun aseguró que la actual tensión entre Estados Unidos y Reino Unido no necesariamente es negativa, sino que puede fortalecer la relación bilateral.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Barzun explicó que los momentos difíciles son clave en la construcción de alianzas sólidas. “La tensión es lo que permite construir algo. Los países no hacen cosas difíciles porque son amigos, sino que son amigos porque han hecho cosas difíciles juntos”, afirmó.

Visita del rey Carlos a EE. UU.

En este contexto, destacó la importancia de la intervención del Rey Carlos III ante el Congreso de Estados Unidos, un discurso que, según dijo: “puede contribuir a reforzar la confianza entre ambas naciones”.

El exembajador señaló que las palabras del monarca, centradas en valores compartidos y en la historia de cooperación, podrían aumentar el respeto y el entendimiento mutuo. “Puede parecer algo suave, pero en realidad es lo que le da fuerza a la relación”, indicó.

Divisiones internas en ambos países

Barzun también advirtió que tanto Estados Unidos como el Reino Unido enfrentan profundas divisiones internas. En ese sentido, subrayó que el concepto de “unidad” presente en los nombres de ambos países no garantiza cohesión política o social.

“Ambos líderes están lidiando con divisiones profundas dentro de sus propios países. Será interesante ver si el discurso del rey logra generar mayor unidad, incluso en un Congreso marcado por la polarización”, explicó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: