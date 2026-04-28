Jefe de Seguridad de Presidencia dio detalles de estadía de Petro en Manta: ¿con quien se reunió?

Tal y como lo había anunciado, el general (r) Humberto Guatibonza, jefe de Seguridad de la Presidencia, aclaró detalles sobre el viaje del mandatario Gustavo Petro a Manta en 2025. Aseguró que son falsos los señalamientos sobre supuestas visitas que el presidente habría recibido durante su estadía en este país.

A través de un comunicado, Guatibonza confirmó que la seguridad del presidente durante su estadía en Ecuador, estuvo a cargo de agentes tanto colombianos como ecuatorianos, y por ende, pueden comprobar que no son ciertos los señalamientos sobre supuestos “movimientos extraños” al interior de la vivienda y de visitas no oficiales.

Guatibonza confirmó a la cabaña donde el mandatario se hospedó, solo entró una persona de la confianza del presidente relacionada con su libro y los otros movimientos de personal, estuvieron relacionados con los encargados de proveer la alimentación.

“Es falsa la versión de más ingresos de personas ajenas a la seguridad, todo ingreso o movimiento estuvo siempre informado a los dos equipos de seguridad allí dispuestos para la seguridad del mandatario las 24 horas al día”, señaló el General (e) en el comunicado.

¿Qué dijo el presidente?

El alto mandatario señaló que se trató de una versión “estúpida de la inteligencia ecuatoriana”, que le sirve a su homologo Daniel Noboa para calumniarlo.

Dijo que “los movimientos extraños” a los que hacen relación, fueron para llevarle comida y de parte de la persona que le colabora en la redacción de su libro.

¿Qué dice el comunicado?