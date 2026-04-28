Hallazgo arqueológico en obra de alcantarillado en San Agustín genera inquietud en la comunidad

Neiva

Se hace un llamado especial al señor alcalde y al equipo encargado de las áreas turísticas y arqueológicas del municipio de San Agustín, frente a un hecho que ha generado preocupación en la comunidad. En el mes de marzo se registró un hallazgo de gran relevancia mientras se adelantaban excavaciones para el cambio del alcantarillado en la calle principal del centro poblado de Obando. Este descubrimiento, según testigos, tendría un alto valor histórico y cultural para la región.

De acuerdo con lo manifestado por varios miembros de la comunidad, no se entiende por qué este hallazgo no fue dado a conocer oportunamente. Señalan que un arqueólogo estuvo presente en el lugar, verificó la importancia del descubrimiento y constató su valor. Sin embargo, de manera sorpresiva, se habría tomado la decisión de cubrir nuevamente la tumba encontrada, sin brindar mayores explicaciones, mientras que los hallazgos reposan en el Parque Casa Museo de Obando.

En el sitio se habría identificado una tumba con múltiples elementos arqueológicos en su interior. Según versiones preliminares, se trataría de más de 18 piezas, entre utensilios y objetos de gran valor estético e histórico. La comunidad destaca la belleza de estos hallazgos y considera que representan una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y el turismo en el municipio.

Finalmente, los ciudadanos insisten en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y dar a conocer este tipo de descubrimientos a la opinión pública. Aseguran contar con material fotográfico que evidencia la existencia de la tumba y sus elementos. Por ello, reiteran el llamado a las autoridades para que informen con transparencia y permitan valorar adecuadamente este importante patrimonio arqueológico.