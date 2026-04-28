Gobierno nacional va a restringir exportaciones de ganado en pie para bajar precio de la carne

El Gobierno decidió que suspenderá las exportaciones de ganado en pie, con el fin de reducir el alto costo de la carne en el mercado interno y salvaguardar el hato ganadero del país, en medio de presiones inflacionarias sobre los alimentos básicos.

La medida busca garantizar el abastecimiento local sin afectar contratos vigentes, manifestó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien precisó que la restricción aplicará específicamente a ganado en pie menor de dos años y a los vientres, esenciales para la reproducción y el crecimiento sostenido del sector.

“Esta decisión surge tras detectar un aumento en las exportaciones de estos animales, lo que podría debilitar nuestra capacidad productiva interna”, explicó la ministra.

El Ministerio de Agricultura informó que la medida ya fue aprobada por el Comité Triple A y ahora depende de la decisión final de la cartera de Comercio Exterior.

Debemos recordar que las exportaciones del sector ganadero sumaron 25’034.000 dólares en enero de este año, una cifra que refleja los efectos de la tasa de cambio en el comercio exterior de este renglón económico y social.

De acuerdo con las cifras del DANE, analizadas por la Oficina de Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), los totales por subsector fueron los siguientes: USD 7’057.000 en ventas externas de carne; USD 424.000 en vísceras; USD 14’230.000 en animales vivos; y USD 3,3 millones en leche y derivados lácteos.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, expresó que el comercio internacional de carne y vísceras en enero de este año fue modesto en gran parte por el efecto de la tasa de cambio que durante ese periodo estuvo en $3660.