Giovanni Hernández se suma a los FCF Camps para impulsar los jóvenes talentos en Colombia. (COLPRENSA - MAURICIO ALVARADO)

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) busca impulsar los nuevos talentos del deporte nacional y por tal motivo le ha dado apertura a los ‘FCF Camps’, experiencias inmersivas para que los jóvenes conozcan de primera mano el ambiente al interior de la Selección.

El programa lo lidera Jorge ‘El Chamo’ Serna, entrenador de la Selección Sub-15, y está enfocado en niños y jóvenes entre los 6 y 17 años. En esta edición, el invitado especial es Giovanni Hernández, histórico jugador del Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Novedades de FCF CAMPS

El programa se llevará a cabo en las sedes deportivas de la Federación. En Bogotá están programadas del 22 al 27 de junio, del 29 de junio al 4 de julio y del 27 de julio al primero de agosto; en Barranquilla van del 22 al 27 de junio. Los horarios van desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

En cuanto a las categorías, las siguientes aparecen: Iniciación (6-9 años), Pre-Infantil (10-11), Infantil (12-13), Pre-Juvenil (14-15) y Juvenil (16-17, masculino y femenino).

Los módulos de trabajo combinan el perfeccionamiento técnico con la enseñanza de valores, el trabajo en equipo y la integración social. Además del manejo con expertos en nutrición, fisioterapeutas y preparadores físicos.

Cada participante recibirá uniformes oficiales, alimentación diseñada por el chef de la Selección, póliza de seguro de accidentes y un 25% de descuento en tiendas Adidas. El registro se hace a través de la página FCF Camps.