Estudiantes de Neiva denuncian grave deterioro de infraestructura de institución educativa

Neiva

Las dificultades afectan directamente el desarrollo normal de las actividades académicas. Además, advierten que la situación ha generado inquietud entre estudiantes, docentes y padres de familia. De acuerdo con la estudiante, desde la apertura del plantel no se han contado con condiciones adecuadas, evidenciando fallas en el mantenimiento y en la estabilidad estructural.

La vocera estudiantil Tania Cabiche, del grado 1102 e integrante del consejo estudiantil, expresó que “su profunda preocupación por las condiciones de la institución donde ha cursado cerca de ocho años de formación. Señaló que, durante este tiempo, han sido constantes los problemas en la infraestructura, especialmente por inundaciones recurrentes y el deterioro general de las instalaciones”.

Esta problemática representa un riesgo significativo para la integridad de toda la comunidad educativa. Incluso, manifestó el temor existente de que, en algún momento, la institución pueda colapsar. Por ello, insistió en la urgencia de una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes.

Ante la falta de soluciones efectivas a lo largo de los años, la comunidad estudiantil decidió convocar un plantón pacífico para visibilizar la situación. El objetivo es exigir acciones concretas que permitan garantizar condiciones dignas y seguras dentro del plantel. Asimismo, informaron que los estudiantes han tomado la decisión de no permitir el desarrollo de clases hasta obtener respuestas claras.