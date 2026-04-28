El Pulso del Fútbol, 28 de abril del 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa de la semifinal de Champions League entre PSG y Bayern Múnich.
¿Están cerrados los cupos de Colombia al mundial? El Pulso del Fútbol, 28 de abril del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad del jugador de Atlético Paranaense, Kevin Viveros, y su posible convocatoria a la Selección Colombia. Steven dijo: “Hay que llamar a Kevin Viveros por el que esté mal. Yo no quiero sacar a jugadores, pero creo que el señor Lorenzo llama a los mismos con las mismas. Hay que llamar a Viveros que viene en buen nivel”. Sobre el tema César agregó: “Ya no hay tiempo de acercamientos. Esto es fútbol, pero se trata de estructura, de armar un equipo y de que las cosas progresen. Y eso no es rápido ni fácil”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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