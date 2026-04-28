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28 abr 2026 Actualizado 19:41

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El Pulso del Fútbol, 28 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la semifinal de Champions League entre PSG y Bayern Múnich.

Luis Díaz justo antes de ocasionarle una lesión a Achraf Hakimi. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images)

Luis Díaz justo antes de ocasionarle una lesión a Achraf Hakimi. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Luis Díaz justo antes de ocasionarle una lesión a Achraf Hakimi. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images)
¿Están cerrados los cupos de Colombia al mundial? El Pulso del Fútbol, 28 de abril del 2026

¿Están cerrados los cupos de Colombia al mundial? El Pulso del Fútbol, 28 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad del jugador de Atlético Paranaense, Kevin Viveros, y su posible convocatoria a la Selección Colombia. Steven dijo: “Hay que llamar a Kevin Viveros por el que esté mal. Yo no quiero sacar a jugadores, pero creo que el señor Lorenzo llama a los mismos con las mismas. Hay que llamar a Viveros que viene en buen nivel”. Sobre el tema César agregó: “Ya no hay tiempo de acercamientos. Esto es fútbol, pero se trata de estructura, de armar un equipo y de que las cosas progresen. Y eso no es rápido ni fácil”.

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