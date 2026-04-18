Orden público golpea el comercio en Riohacha: pérdidas superan los $35.000 millones

La reciente alteración del orden público con el paro armado que adelantaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre el 14 y el 16 de abril, en La Guajira, dejó un fuerte impacto en la economía local. Así lo reveló la Cámara de Comercio de La Guajira, que estimó pérdidas por aproximadamente $35.217 millones tras una encuesta aplicada a 380 comerciantes.

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El informe evidencia que el 85,71% de los negocios formales de Riohacha sufrió afectaciones directas, con pérdidas cercanas a los $25.100 millones. En paralelo, el sector informal, que representa cerca del 68% de las unidades productivas de la ciudad, registró pérdidas por $10.117 millones, lo que refleja un panorama económico adverso para el departamento.

Durante las jornadas evaluadas, marcadas por un paro armado, el 57,14% de los establecimientos reportó afectaciones durante los tres días, mientras que solo el 14,29% logró operar con normalidad. La interrupción generalizada de la actividad comercial impactó especialmente las ventas: aunque muchos empresarios reportaron pérdidas de hasta $3 millones, un grupo menor superó los $20 millones en afectaciones.

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Entre los principales factores que golpearon la actividad comercial se encuentran la disminución de clientes (85,7%), el cierre total de establecimientos (60%) y la reducción de horarios de atención (54,3%). A esto se sumaron problemas de abastecimiento, dificultades de movilidad y afectaciones en el personal, que limitaron la operación de los negocios.

El presidente ejecutivo de la entidad, Álvaro Romero, advirtió sobre la magnitud del impacto económico. “El balance muestra afectaciones generalizadas en la operación de los negocios y pérdidas millonarias en un corto periodo. La reactivación dependerá de acciones concretas que garanticen la seguridad, fortalezcan la presencia institucional y brinden alivios a los empresarios”, afirmó.

Romero Guerrero indicó que La Guajira mantiene su potencial económico. En ese sentido, hizo un llamado a promover un trabajo articulado entre autoridades y sector privado para recuperar la confianza.