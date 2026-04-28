Distrito recaudó más de 41 mil millones para la protección de predios en zonas de reserva ecológica

Gracias a la subasta anticipada de Certificados de Derechos de Construcción, realizada por primera vez en el país, la Alcaldía de Bogotá logró movilizar recursos por $41.987 millones, para proteger suelo ambiental estratégico.

Estos recursos permitirán adquirir predios en la Reserva Thomas van der Hammen, restaurarlos y avanzar en la protección de un ecosistema clave para el agua, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

“Este es un paso muy importante para proteger la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. La Alcaldía Galán pone en marcha, por primera vez en el país, un instrumento que conecta la conservación ambiental con el desarrollo urbano. Estos ingresos nos permiten adquirir predios de alta importancia ambiental para avanzar en su restauración, proteger el agua, fortalecer la conectividad ecológica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, y dejarle a Bogotá una ciudad mejor preparada frente al cambio climático para el bienestar de su gente” dijo la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

La subasta se realizó con base en un estudio técnico de la Secretaría de Planeación y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, RenoBo. A partir de ese análisis, el 20 de abril la Secretaría de Ambiente emitió 287.517 certificados.

Así las cosas, en total, cinco empresas del sector inmobiliario participaron en la subasta y adquirieron 204.815 certificados a un precio de corte de $205.000.

Adicionalmente, con esta operación, el Distrito habilita 25,09 hectáreas en zonas centrales estratégicas, como la Zona Industrial de Bogotá , para el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda.

¿ Para qué sirve la subasta anticipada?

La Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo permite financiar la adquisición y restauración de predios en áreas protegidas como los parques de borde de los Cerros Orientales, la red de parques del río Bogotá y la reserva Thomas van der Hammen.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, quienes deseen desarrollar proyectos de vivienda en áreas de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos pueden adquirir estos certificados. De esta manera, se crea un modelo en el que el crecimiento urbano contribuye directamente a la protección ambiental: el Distrito emite los certificados, los desarrolladores los compran y, con esos recursos, laciudad invierte en la conservación de ecosistemas claves.