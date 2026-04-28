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28 abr 2026 Actualizado 12:13

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Cuidado con la gripe: aumentan los casos de enfermedades respiratorias en Neiva

Médicos advierten sobre el incremento de infecciones respiratorias asociadas a lluvias y cambios climáticos.

Médico Carlos Andrés Pérez. Foto Caracol Radio Neiva

Médico Carlos Andrés Pérez. Foto Caracol Radio Neiva

Médico Carlos Andrés Pérez. Foto Caracol Radio Neiva

Valentina Gasca

Neiva

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En los últimos días, los centros médicos y clínicas de Neiva han registrado un aumento en la consulta de pacientes con síntomas respiratorios, especialmente en niños y adultos mayores. Las variaciones climáticas, las lluvias recientes y las altas temperaturas estarían favoreciendo la circulación de virus respiratorios en la ciudad.

El médico Carlos Andrés Pérez explicó que durante estas temporadas se presentan los llamados picos respiratorios, en los que predominan enfermedades como la gripe, bronquitis y laringitis. La rinofaringitis viral, conocida comúnmente como gripe, es una de las afecciones más frecuentes y suele causar fiebre, malestar general, tos y secreción nasal.

El especialista señaló que es importante estar atentos a los síntomas de alerta, como fiebre persistente, dificultad para respirar, silbidos en el pecho o un estado de decaimiento progresivo. En los niños, la presencia de sonidos fuertes al respirar puede indicar una obstrucción en las vías respiratorias y requiere atención médica inmediata.

Finalmente, el profesional de la salud recomendó evitar la automedicación y acudir al médico cuando los síntomas se prolonguen por más de cinco a siete días. También indicó que algunos productos naturales pueden ayudar a aliviar los síntomas, pero no sustituyen la valoración médica ni el tratamiento adecuado.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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