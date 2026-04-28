Crean el primer panel por la transición energética con asesoría de los mejores científicos del mundo

Colombia

El contexto global actual está marcado por la persistente volatilidad de los precios mundiales del petróleo, por lo que el mundo enfrenta riesgos en materia de seguridad, economía, energía y medio ambiente asociados a la alta dependencia de los combustibles fósiles.

Por esa razón, desde la ciudad de Santa Marta en donde se llevó a cabo la ‘Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles’, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (e), Irene Vélez Torres, anunció la creación del primer panel mundial por la transición energética, desde donde diversos científicos asesorarán a las naciones en acciones concretas hacia una transición más allá de los combustibles fósiles.

En ese sentido, el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), representa un esfuerzo de articulación entre la academia y los gobiernos para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, liderada por consejos climáticos independientes u organismos similares, y fundamentada en la colaboración entre la experiencia internacional, la mejor ciencia disponible y el conocimiento regional.

Foto:Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (e), Irene Vélez Torres Ampliar Foto:Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (e), Irene Vélez Torres Cerrar

Al respecto, se pronunció la ministra Vélez: “Este panel no solo repara una deuda histórica de un organismo dedicado, por fin y por primera vez, a la superación de los combustibles fósiles en la matriz energética; también nos habla de otro tipo de desafíos respecto a cuáles son las limitaciones sociales y económicas de poder hacer lo más rápido posible esta transformación. Este panel es el primero en su tipo diseñado para organizar, en los próximos cinco años, la evidencia científica que les permita a ciudades, regiones, países y coaliciones dar ese gran salto”, aseguró.

El anuncio se realizó junto con reconocidos científicos internacionales como Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático; Carlos Nobre, científico brasileño experto en la Amazonía; y Gilberto M. Jannuzzi, de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. La conformación de este panel busca asegurar que el camino hacia la descarbonización no sea solo una meta, sino una realidad técnica que fortalezca la economía nacional y global, así como garantice la seguridad energética de las futuras generaciones.

Por su parte, Rockstrom aseguró que “la razón por la que este panel es tan importante es que científicos de todo el mundo, y de todas las disciplinas y geografías, unan fuerzas en la transición energética global, es doble. Por un lado, se trata de una transición compleja que tiene que ver con economía, medioambiente, equidad y elementos fundamentales de justicia. Y, por otro lado, veo a la ciencia desempeñando un rol de puente entre los países que quieren avanzar más rápido en la transición lejos de los combustibles fósiles y aquellos países que aún dudan. Es una forma de ir integrando gradualmente a todos”.

De esta manera, el evento reunirá a expertos de talla mundial en clima, economía y tecnología para orientar políticas públicas y acciones concretas hacia la descarbonización. Con este anuncio, Colombia reafirma su liderazgo en la agenda climática global.