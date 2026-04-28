¿Colombianos deportados por EE.UU. a República Democrática del Congo volverán al país?, esto se sabe

El gobierno congoleño informó que ha recibido 15 deportados de Estados Unidos y resaltó que está en contacto con gobiernos latinoamericanos para determinar su repatriación. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó del inicio de contactos con los países de origen de los últimos 15 migrantes latinoamericanos que fueron deportados a esa nación por Estados Unidos.

El objetivo de estos contactos es que los deportados, como consecuencia de la política de mano dura migratoria de Donald Trump, sean repatriados a sus países.

¿Cuándo serán repatriados?

“Quizás en los próximos días, tan pronto como estos contactos hayan dado sus frutos, podamos informarles de que se ha conseguido un paso libre para que algunos puedan regresar a su país de origen porque, como decimos desde el principio, se trata de una estancia temporal”, dijo Patrick Muyaya, portavoz del gobierno congoleño y ministro de Comunicación.

Muyaya agregó que los contactos se han logrado “a través de organizaciones internacionales que colaboran con el Gobierno en estos procesos”.

El portavoz señaló que “los nacionales de terceros países que han llegado cuentan con permisos de residencia en regla”, sin dar detalles sobre la nacionalidad de esos migrantes.

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Colombianos, peruanos y ecuatorianos

La RDC confirmó la llegada al país de un primer grupo de 15 migrantes (el 17 de abril), en el marco de su nuevo “mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países” y cuya recepción se lleva a cabo con “financiación estadounidense” y un “carácter estrictamente transitorio”.

El Ejecutivo no aclaró la nacionalidad de los deportados, que pertenecen a un primer grupo de un total aproximado de 45 personas, pero el abogado y director ejecutivo del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), Maître Tshiswaka Masoka Hubert, confirmó a la agencia EFE que son de origen latinoamericano.

Perú y Ecuador han confirmado oficialmente que en el grupo figuran siete y tres nacionales de sus países, respectivamente. A su vez, el presidente Gustavo Petro confirmó en sus redes sociales que hay ciudadanos colombianos en RDC y llamó a la cancillería “traerlos de vuelta (…) sin cadenas”.

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Los colombianos

El País América revela que los colombianos permanecen en un hotel en Kinshasa y han recibido el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para recibir atención y alimentos.

Entre los colombianos se confirma la presencia de Carlos Alberto Rodelo y Jorge Cubillos.

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Cubillos revela que luego de tres meses detenido por el servicio migratorio fue deportado a RDC. Este proceso ocurrió a pesar de que su solicitud de asilo seguía dentro del plazo.

“Esos meses de encierro enseñan a ser fuerte, pero en ese momento me derrumbé. Pensé en mis hijos y me puse a orar. Íbamos encadenados a un país que no conocemos y que está al otro lado del mundo. Nunca pensé que iba a conocer África en estas circunstancias”, contó Cubillos.

Rodelo reveló cómo fue la travesía de deportación: No creía lo que estaba pasando. Mi cabeza seguía enredada y le pedía a Dios que me diera fortaleza. Me daba mucha impotencia porque íbamos amarrados. Nos dieron una bolsita con un sándwich y un agua. No podíamos levantar la cabeza. Nos trataban como esclavos. Es algo que no le deseo a nadie”.

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¿Llegarán más deportados a RDC?

No es claro. El ministro hizo referencia a las informaciones publicadas recientemente por medios internacionales según las cuales Washington estaría en conversaciones con la RDC para reasentar en el país africano a unos 1.100 afganos varados en Catar a la espera de visados para Estados Unidos, incluyendo familiares de ciudadanos estadounidenses o extrabajadores de organizaciones financiadas por ese país.

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“En cuanto a la cuestión de los afganos, he recibido varias llamadas de medios internacionales interesados. Creo que ese es el principio que hemos adoptado en materia de transparencia. Si hay elementos de apunten en esa dirección, nos encargaremos de confirmarlos para que todos puedan ser informados”, señaló Muyaya.

Aunque el portavoz evitó confirmar o desmentir esa información, pidió que se evite “crear cualquier tipo de confusión porque “cuando se habla de los afganos, se puede hablar del Estado Islámico”, y eso “puede tener la intención de generar miedo”.