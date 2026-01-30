Colombia reanuda vuelos de repatriación de Estados Unidos ad portas de reunión entre Petro y Trump

Colombia reanudó los vuelos de repatriación de los connacionales desde Estados Unidos, a tan solo cinco días de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, prevista para el 3 de febrero en la Casa Blanca.

Con la publicación de una foto de tres personas vestidas con sudadera gris, las cuales fueron recibidas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, por parte de funcionarios de Migración Colombia y de la Cruz Roja Colombiana, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que reanudaron los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos.

¿Por qué fueron suspendidos los vuelos?

Estos fueron vuelos suspendidos hace un año, cuando detonó la primera crisis entre el Gobierno de Colombia y la administración de Donald Trump, luego de que el presidente Petro no autorizara la entrada al país de dos aviones que venían de EE.UU. con deportados, al alegar que no recibían un trato digno pues venían esposados.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, afirmó el mandatario colombiano en X el 26 de enero de 2025.

Trump respondió con la imposición de aranceles del 25 % a los productos colombianos mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.

Pero esta crisis tiene luz verde con la reunión prevista entre el presidente Petro y su homólogo Trump el martes 3 de febrero en Washington, un encuentro que según señalo el mandatario colombiano, será “determinante” para él, a quien EE.UU. le canceló el visado y lo incluyó en la lista Clinton.

“Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”, dijo el mandatario durante un acto en la Casa de Nariño.