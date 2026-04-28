Colombia femenina sub 17 vs. Chile femenina sub 17: ¿A qué hora es el partido del Sudamericano?

La Selección Colombia femenina sub-17 se prepara para afrontar su segundo compromiso en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del Grupo A. Luego de empatar en su debut ante la Selección Argentina femenina sub-17, la Tricolor está obligada a sumar de a tres para no comprometer su clasificación a la siguiente fase del certamen.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua dejó sensaciones mixtas en su primera presentación. Si bien logró rescatar un punto, también evidenció aspectos por mejorar, especialmente en la definición y en la capacidad de sostener el ritmo durante los 90 minutos.

Ahora, el reto será aún mayor, ya que Colombia se medirá ante la Selección Chile, un rival que llega en gran forma tras golear 8-1 a la Selección Bolivia. Este resultado posiciona al conjunto chileno en la segunda casilla del grupo, solo por detrás de Argentina, que lidera con cuatro unidades.

En este contexto, las cafeteras no solo necesitan ganar, sino también mostrar una versión más sólida y contundente. La presión será alta, pero también representa una oportunidad para reafirmar su candidatura y encaminar su clasificación a la fase final del torneo.

Un triunfo no solo las mantendría en la pelea, sino que también les permitiría ganar confianza en un campeonato que exige regularidad y carácter competitivo desde el inicio.

Horario del partido

La Selección femenina jugará este 28 de abril de 2026, para enfrentar a Chile en el Sudamericano en la jornada 2 del certamenten internacional.

Hora: 8:00 p.m (hora local)

Estadio: Estadio Ameliano, Villeta, Asunción, Paraguay.