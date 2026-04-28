Caracol Radio informa el origen de la nota sobre la visita del presidente Gustavo Petro a Manta

La información publicada por Caracol Radio sobre la visita del presidente Gustavo Petro a Manta, en Ecuador, fue elaborada a partir de un cable de la agencia internacional de noticias EFE, como quedó citado en la nota.

Se trata de un contenido basado en reportes de medios ecuatorianos, recogidos por esa agencia, sobre hechos relacionados con ese viaje del mandatario.

Como es habitual, Caracol Radio utiliza contenidos de agencias internacionales reconocidas, manteniendo siempre la atribución de la fuente y el contexto en el que fue reportada la información.

El medio reitera su compromiso con la rigurosidad informativa y, como en todos los casos, mantiene abierta la posibilidad de incluir otras versiones que aporten al contexto de la noticia.

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