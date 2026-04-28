Baja vacunación y aumento de casos agravan panorama del dengue en el Huila

Neiva

El dengue continúa encendiendo las alarmas en el departamento del Huila. “A la semana epidemiológica 14, el Huila presenta 492 casos de dengue, 21 de ellos graves. En cuanto a municipios, Palermo continúa en brote activo”, así lo aseguró Germán Roa, secretario de Salud del Huila.

Las autoridades de salud confirmaron además dos fallecimientos, correspondientes a menores de edad, aunque en este momento no hay nuevas muertes en estudio por dengue. Municipios como Villavieja, Tello, Rivera, Algeciras, Hobo, Garzón y Agrado continúan bajo vigilancia epidemiológica ante el incremento de casos.

El panorama preocupa aún más por la baja cobertura en vacunación. De 7.758 niños priorizados, solo 956 han recibido la vacuna, lo que evidencia una respuesta limitada de la comunidad frente a una enfermedad que aumenta durante la temporada de lluvias y puede generar complicaciones graves.

Las autoridades insistieron en el llamado urgente a eliminar criaderos de mosquitos y acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, malestar general o brote, ya que la detección temprana puede evitar desenlaces fatales.