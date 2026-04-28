Arranque positivo para Colombia en el Panamericano de Pesas con sello vallecaucano

La delegación colombiana comenzó con fuerza su participación en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se disputa en Ciudad de Panamá. En la primera jornada, el gran protagonista fue Francisco Antonio Mosquera, quien firmó una actuación perfecta al quedarse con tres medallas de oro y establecer un récord panamericano en la división de los 65 kilogramos.

El pesista, oriundo de Apartadó y representante de la liga de Bolívar, superó al estadounidense Hampton Morris, medallista olímpico y uno de los favoritos al título. Mosquera se impuso desde el arranque, donde levantó 139 kg en su último intento para asegurar la primera medalla dorada.

En el envión, el colombiano ratificó su dominio con una serie impecable de levantamientos (170, 175 y 181 kg), alcanzando un total de 320 kg que le permitió completar la tripleta de oros y marcar diferencia en el certamen continental. La presión ejercida por Mosquera obligó a su rival a arriesgar más de la cuenta, lo que derivó en fallos clave que lo relegaron a la segunda posición.

La jornada también dejó presencia vallecaucana en el podio. Rohelys Galvis González consiguió medalla de plata en el arranque de los 53 kilogramos, tras levantar 87 kg en su mejor intento, quedando cerca de la presea dorada.

Por su parte, John Jairo Serna Mendoza aportó dos medallas de bronce en la categoría de 60 kilogramos, luego de registrar 269 kg en el total, destacándose especialmente en el envión.

Más allá de los resultados, el levantamiento de pesas colombiano continúa mostrando su solidez gracias a un proceso que tiene como base a Cali, ciudad sede de la Federación Colombiana de este deporte y lugar donde se realizó la concentración previa del equipo nacional durante varias semanas. Este trabajo ha sido clave para mantener el alto nivel competitivo que hoy se refleja en escenarios internacionales.

Con este inicio, Colombia confirma su fortaleza en el levantamiento de pesas a nivel continental, disciplina que ha tenido preparación en Cali como parte de su proceso hacia los próximos retos internacionales, incluyendo el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia continuará este martes 28 de abril, con la participación de figuras como Luis Javier Mosquera, Karen Tatiana Mosquera, Yenny Sinisterra, entre otros, quienes buscarán seguir sumando medallas para el país.