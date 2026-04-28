Alerta en Yolombó por posible filtración de represa: advierten riesgo de inundaciones

Yolombó, Antioquia

La Alcaldía de Yolombó declaró alerta preventiva tras detectar una posible filtración en la estructura de una represa ubicada en el sector Puente Pavas, Subasta.

Las autoridades del municipio del nordeste de Antioquia señalaron que el fenómeno correspondería a un proceso de erosión interna que podría comprometer la estabilidad de la obra. En caso de presentarse una falla o desprendimiento, se advierte sobre eventuales afectaciones aguas abajo, como crecientes súbitas o inundaciones.

Ante este panorama, la Alcaldía emitió una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, evitar la permanencia o el tránsito en zonas cercanas al cauce aguas abajo de la represa, mantenerse atentos a cambios inusuales en el nivel o color del agua y acatar las instrucciones de los organismos de socorro.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación anómala a través de los canales oficiales, mientras las autoridades, en articulación con los equipos de gestión del riesgo, adelantan un monitoreo técnico permanente para evaluar la evolución del caso.

La administración municipal reiteró el llamado a la prevención y a la colaboración ciudadana mientras se mantiene la vigilancia sobre la estructura.

Emergencias por las lluvias en Yolombó

Las lluvias de los últimos días ya habían dejado estragos en el municipio de Yolombó. A causa de las precipitaciones dos puentes colapsaron, dejando a 30 veredas incomunicadas.

Además de las dificultades de movilidad, la alcaldía advirtió que la falla de las estructuras estaba impidiendo el abastecimiento y transporte de alimentos y otros sustentos de los habitantes de la población.