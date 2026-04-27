Valle se destaca en el Interligas de Polo Acuático disputado en Cali

El Campeonato Nacional Interligas de Polo Acuático Cali 2026 llegó a su fin este domingo 26 de abril, tras varias jornadas de competencia en las Piscinas Hernando Botero O’Byrne, donde las principales ligas del país midieron su nivel en las categorías formativas.

El certamen, organizado por la Federación Colombiana de Natación con el apoyo de la Liga Vallecaucana, reunió a atletas de las categorías sub-16 y sub-18 en ambas ramas, en un evento que además sirvió como seguimiento para la conformación de futuras selecciones Colombia.

El Valle del Cauca fue uno de los grandes protagonistas del campeonato. Se impuso en las categorías sub-16 masculino y sub-18 femenino, y además fue subcampeón en sub-16 femenino y sub-18 masculino, consolidando su proceso en esta disciplina.

En cuanto a los podios, en sub-16 femenina el título fue para Antioquia, seguido por Valle y Risaralda. En masculino sub-16, Valle se quedó con el primer lugar, superando a Antioquia y Tolima.

Por su parte, en sub-18 femenino, el conjunto vallecaucano volvió a imponerse, con Antioquia en el segundo lugar y Bogotá en el tercero. Finalmente, en sub-18 masculino, Antioquia fue campeón, seguido por Valle y Risaralda.

A nivel individual, el Valle también marcó diferencia con varios deportistas destacados. En la categoría sub-16, Luciana Jiménez fue reconocida como mejor portera, Santiago Yarce como mejor portero y Juan Andrés Gómez como jugador más valioso.

En sub-18 femenino, Laura Vanegas se destacó como goleadora con 28 anotaciones, mientras que Valeria Segura fue elegida mejor portera y Silvana Barrera como jugadora más valiosa.

Por su parte, en sub-18 masculino, Vicente Arenas se consolidó como goleador con 18 tantos, ratificando el buen nivel ofensivo del equipo vallecaucano.

El campeonato, disputado del 23 al 26 de abril, permitió evidenciar el crecimiento del polo acuático en el país y el trabajo de las ligas en la formación de nuevas generaciones, con el Valle del Cauca como uno de los principales referentes a nivel nacional.