Transportadores denuncian inseguridad y abandono en vías del Huila, hacia Cauca, y Valle del Cauca

Neiva

La situación del transporte de carga en el occidente del Huila y hacia el suroccidente del país atraviesa uno de sus momentos más críticos. Transportadores que cubren rutas hacia el Valle del Cauca, Cauca y Nariño advierten que las condiciones de seguridad no son las mejores, lo que ha generado temor e incertidumbre en el gremio.

El panorama en las carreteras es cada vez más complejo. Los conductores manifiestan miedo constante al transitar por estas vías, especialmente tras recientes hechos registrados en sectores como Puerto Seco. Señalan que no cuentan con garantías ni acompañamiento del Gobierno y, en muchos tramos, ni siquiera hay señal de celular, lo que agrava la sensación de abandono y vulnerabilidad.

Según Ana María Medina, afirmo que “como consecuencia, el flujo de transporte ha disminuido considerablemente. Empresas como Sootracauca, han reducido sus operaciones o limitado sus rutas por falta de condiciones de seguridad. Se estima que la movilización de carga ha caído en un 50 % o más, afectando el traslado de productos como ganado, arroz, mármol, fosforita y alimentos, tanto hacia el interior del país como desde esta región”.

El impacto económico es significativo y difícil de cuantificar. Desde el suroccidente llegan insumos esenciales como cemento, hierro y harina, mientras que desde el Huila se envían productos agrícolas como café, maracuyá, mora y frijol. Se calcula que diariamente transitan entre 60 y 70 camiones, sin contar los buses de pasajeros.