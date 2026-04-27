Por no asistir a audiencias presenciales, la Fiscalía solicita arresto contra Nicolás Petro

La fiscal Lucy Marcela Laborde solicitó al juez Hugo Carbonó imponer una sanción de arresto de hasta cinco días contra Nicolás Petro Burgos, al considerar que desobedeció órdenes judiciales al no asistir de manera presencial a varias audiencias en las que se le acusa al hijo del presidente de delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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De acuerdo con la delegada, el despacho había ordenado la comparecencia física de todas las partes dentro del proceso. Sin embargo, aseguró que el procesado se ha sustraído de esa obligación desde las audiencias del 4 y 5 de noviembre de 2025, así como en diligencias posteriores, argumentando supuestas dificultades para desplazarse.

La fiscal sostuvo que dicha justificación pierde validez frente a información allegada al proceso, según la cual Petro Burgos habría estado de vacaciones en Santa Marta y Cartagena durante ese mismo periodo, lo que evidenciaría, a su juicio, un incumplimiento deliberado de las órdenes impartidas por el juzgado.

“Su señoría, esta delegada solicita sancionar con arresto hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales”, solicitó Laborde.

En su intervención, Laborde también pidió que las medidas correccionales se extiendan a la defensa del procesado, señalando que fue esta la que expuso ante el despacho la imposibilidad de traslado, mientras las demás partes sí cumplieron con su presencia en las audiencias realizadas en Barranquilla.

Por su parte, el juez Carbonó indicó que le dará apertura a este incidente. Aseguró que en el término legal, el despacho decidirá si impone medida correccional o lo exonera de la misma.

Juzgado fija audiencia virtual

Asimismo, el juzgado anunció que los días 7 y 8 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia para resolver los recursos de reposición y, en subsidio, las apelaciones presentadas dentro del proceso. La diligencia se realizará de manera virtual.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que la diligencia se realizara de manera presencial, argumentando que esa había sido la directriz inicial del proceso. Sin embargo, el juez negó la petición al considerar que no se está en una fase que requiera obligatoriamente la presencia física de los intervinientes.

El Ministerio Público respaldó la decisión del despacho, señalando que la virtualidad resulta adecuada para este tipo de actuaciones, en las que no se desarrolla debate probatorio.