¿Selección Colombia en Bogotá?: proyecto daría incentivos por traer grandes eventos de fútbol

El pasado 13 de abril, la Secretaría de Gobierno de Bogotá radicó en el Concejo un Proyecto de Acuerdo que busca crear incentivos para atraer grandes eventos de fútbol profesional, incluyendo los partidos de la Selección Colombia. El propósito de esta iniciativa es consolidar a la ciudad como un escenario de talla internacional.

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En ese sentido, se establecerían exenciones en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en estampillas distritales para eventos y partidos de la Federación Colombiana de Fútbol, con el fin de que Bogotá recupere su competitividad como sede deportiva y se beneficie del impulso económico.

Este proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, con 8 votos por el sí y 3 por el no. La iniciativa continuará ahora su trámite en segundo debate en la plenaria del Concejo y podría traer a la Selección Colombia a la capital del país.

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“Un partido de estas características no solo llena un estadio, también activa hoteles, restaurantes, comercio, transporte y servicios. Desde Hacienda estimamos que un solo encuentro puede generar cerca de 19 mil millones de pesos en actividad económica para la ciudad”, señaló Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

En caso de que este proyecto sea aprobado, la ciudad, según la Alcaldía de Bogotá, contará con una herramienta para atraer más eventos deportivos de talla nacional e internacional, fortalecer su competitividad y aprovechar el potencial económico del fútbol como motor de desarrollo.