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27 abr 2026 Actualizado 09:13

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Real Cartagena empató ante Barranquilla en la primera fecha de los cuadrangulares

Ninguno de los equipos se hizo daño en el Romelio Martínez

Real Cartagena empató ante Barranquilla en la primera fecha de los cuadrangulares

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Real Cartagena empató ante Barranquilla en la primera fecha de los cuadrangulares

En la primera fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay I-2026, Real Cartagena empató sin goles en su visita a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez de La Arenosa.

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Este lunes, a las 5 de la tarde, Bogotá recibirá la visita de Unión Magdalena, en el otro juego de la primera fecha del grupo dos. ‘

Por el grupo uno, Tigres venció 1-0 a Inter de Palmira, mientras que Quindío superó como local 2-1 a Envigado.

Con este resultado, Real Cartagena suma su primer punto en la fase final del certamen. El próximo compromiso del Heroico será el sábado 2 de mayo, a partir de las 6:00 p.m. ante Bogotá FC, en el estadio Jaime Morón León.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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