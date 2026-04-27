Real Cartagena empató ante Barranquilla en la primera fecha de los cuadrangulares

En la primera fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay I-2026, Real Cartagena empató sin goles en su visita a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez de La Arenosa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este lunes, a las 5 de la tarde, Bogotá recibirá la visita de Unión Magdalena, en el otro juego de la primera fecha del grupo dos. ‘

Por el grupo uno, Tigres venció 1-0 a Inter de Palmira, mientras que Quindío superó como local 2-1 a Envigado.

Con este resultado, Real Cartagena suma su primer punto en la fase final del certamen. El próximo compromiso del Heroico será el sábado 2 de mayo, a partir de las 6:00 p.m. ante Bogotá FC, en el estadio Jaime Morón León.