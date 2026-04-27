Granada lanzada contra instalaciones de Coca-Cola en Pasto deja dos trabajadores heridos

Pasto - Nariño

En horas de la madrugada de este lunes 27 de abril se registró un ataque con explosivo en Pasto, el hecho generó alerta en la zona de la avenida Mijitayo cuyos habitantes escucharon sobre las 2:00 am una fuerte detonación.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Pasto, Giovanny Guerrero, el hecho fue reportado por la Policía Metropolitana, quien indicó que este ataque estaría relacionado, de manera preliminar, con presuntos actos extorsivos que son materia de verificación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el informe del cuerpo de Bomberos de Pasto el hecho deja dos personas lesionadas, las cuales fueron transportadas en patrullas de la Policía Nacional hasta el Hospital Departamental.

El estallido y la metralla provocaron la avería de cuatro vehículos. Tres camiones y un furgón los cuales presentaron daños en vidrios y dos vehículos terminaron perforados los tanques de combustible y los ventanales de las instalaciones.

Investigan el ataque

Las autoridades confirmaron que los responsables serían al parecer dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes habrían llegado hasta el sitio, lanzado el artefacto explosivo y posteriormente huyeron del lugar.

Las personas lesionadas corresponden a trabajadores de la empresa y fueron atendidas tras el hecho que ya es materia de investigación para esclarecer lo ocurrido.