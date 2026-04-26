Gremios de Nariño rechazan ola de violencia en el sur del país

Nariño

En medio de una escalada de hechos violentos registrados en el suroccidente del país, gremios empresariales de distintos departamentos se unieron para rechazar estos hechos que solo afectan la economía y conectividad.

En las últimas horas se conocio un pronunciamiento conjunto del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, el Consejo Gremial del Cauca y el Consejo Gremial de Nariño, en el que advierten por múltiples acciones armadas en la región.

En el caso de Nariño, se confirmó que sujetos lanzaron explosivos contra una estación de servicio, un hecho que, por fortuna, no dejó personas heridas, pero sí generó preocupación entre la comunidad por el riesgo para la población civil, además se registro el asesinato de dos personas en Policarpa, Nariño.

Desde los gremios señalaron que este tipo de acciones, principalmente las registradas en el corredor de la vía Panamericana, afectan directamente a quienes dependen de la movilidad y el trabajo diario.

De acuerdo con el comunicado conocido, el sector gremial hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas urgentes que permitan garantizar la seguridad en el suroccidente colombiano, y pidieron el fortalecimiento de la Fuerza Pública y acciones concretas en esta zona del país.