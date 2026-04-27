El Pulso del Fútbol, 27 de abril de 2026
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¿El peor momento del arbitraje en Colombia? El Pulso del Fútbol, 27 de abril de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el mal nivel del arbitraje en una nueva fecha de la liga colombiana. Steven dijo: “Es que llevamos hablando del mal arbitraje desde hace una semana, desde hace un mes, desde hace un año. Yo vengo haciendo periodismo desde hace muchos años y este es el peor semestre del arbitraje”. Sobre el tema César agregó: “Los errores perjudican a un solo equipo, en el partido del Medellín su gol le dio vida. El gol de América fue legal ante el Cali. Y también hay error en el penal de Águilas ante Once Caldas”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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