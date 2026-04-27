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27 abr 2026 Actualizado 20:39

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El Pulso del Fútbol, 27 de abril de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la eliminación de Bucaramanga y si el responsable es Leonel Álvarez.

AVELLANEDA, ARGENTINA - APRIL 10: Leonel Alvarez head coach of Bucaramanga celebrates with his players after winning a CONMEBOL Copa Libertadores 2025 Group E match between Racing Club and Bucaramanga at Presidente Peron Stadium on April 10, 2025 in Avellaneda, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

AVELLANEDA, ARGENTINA - APRIL 10: Leonel Alvarez head coach of Bucaramanga celebrates with his players after winning a CONMEBOL Copa Libertadores 2025 Group E match between Racing Club and Bucaramanga at Presidente Peron Stadium on April 10, 2025 in Avellaneda, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

AVELLANEDA, ARGENTINA - APRIL 10: Leonel Alvarez head coach of Bucaramanga celebrates with his players after winning a CONMEBOL Copa Libertadores 2025 Group E match between Racing Club and Bucaramanga at Presidente Peron Stadium on April 10, 2025 in Avellaneda, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
¿El peor momento del arbitraje en Colombia? El Pulso del Fútbol, 27 de abril de 2026

¿El peor momento del arbitraje en Colombia? El Pulso del Fútbol, 27 de abril de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el mal nivel del arbitraje en una nueva fecha de la liga colombiana. Steven dijo: “Es que llevamos hablando del mal arbitraje desde hace una semana, desde hace un mes, desde hace un año. Yo vengo haciendo periodismo desde hace muchos años y este es el peor semestre del arbitraje”. Sobre el tema César agregó: “Los errores perjudican a un solo equipo, en el partido del Medellín su gol le dio vida. El gol de América fue legal ante el Cali. Y también hay error en el penal de Águilas ante Once Caldas”.

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