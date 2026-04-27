Dos pacientes del atentado terrorista en Cauca permanecen en estado crítico: Parte médico

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Popayán, Cauca. Al menos siete personas continúan hospitalizadas en el Hospital Universitario San José de Popayán, tras el atentado terrorista registrado en el sector del túnel, Cajibío, en la vía Panamericana, entre Cauca y Valle, que dejó 20 personas muertas y 38 heridas.

De los 13 pacientes que ingresaron inicialmente al Hospital Universitario San José de Popayán, varios ya fueron dados de alta tras la valoración de los especialistas.

El doctor René Zúñiga, subgerente científico de la institución, entregó un nuevo parte médico en los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio, donde detalló el estado de los pacientes 48 horas después de la emergencia.

“En este momento contamos con siete pacientes, de los cuales cuatro son adultos y tres son niños”, explicó el especialista.

Estado de los heridos

Según el parte médico, dos de los menores requieren intervención quirúrgica, mientras que el tercero permanece bajo observación médica. En cuanto a los adultos, dos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

“De los cuatro pacientes adultos, dos están en UCI con un pronóstico reservado. De los otros, uno está pendiente de cirugía y el otro en observación por evolución”, precisó Zúñiga.

Inicialmente, el hospital recibió a 13 personas heridas; sin embargo, varios pacientes ya fueron dados de alta tras la valoración de los especialistas, al no revestir mayor gravedad.

El subgerente científico destacó la articulación institucional durante la emergencia, en la que participaron entidades como el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Popayán, Organismos de Socorro y la Secretaría de Salud del Cauca. “Esta contingencia se manejó de forma adecuada gracias al trabajo conjunto de todo el personal médico y administrativo”, señaló.

Llamado urgente a donar sangre

Finalmente, el médico hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer los bancos de sangre ante este tipo de emergencias. “Es muy importante que la gente venga a donar sangre. Necesitamos tener un buen stock para estos casos”, concluyó.